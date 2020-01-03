«Эспаньол» на стадионе «Корнелья-Эль Прат» встретится с «Барселоной» в поединке 19-го тура испанской Ла Лиги. Поединок состоится 04.01.2020. Начало игры в 22:00 по киевскому времени.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканалах «Футбол 2», Setanta Sports 1, «Матч! Футбол 1», а также с помощью видеосервиса OLL.tv.
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Источник — Sport.ua
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