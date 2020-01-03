Где смотреть онлайн матч чемпионата Испании Хетафе – Реал

Поединок состоится в субботу, 4-го января

  • 03.01.2020 16:41
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Испании Хетафе – Реал
© as.com. Зинедин Зидан

В субботу, 4-го января, состоится матч девятнадцатого тура чемпионата Испании, в котором «Хетафе» примет мадридский «Реал».

Поединок пройдет на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе. Стартовый свисток встречи прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

«Хетафе» – «Реал». Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

В прямом эфире поединок «Реал» – «Хетафе» покажет телеканал «Футбол 1».

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Источник — Sport.ua

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