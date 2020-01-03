В субботу, 4-го января, состоится матч девятнадцатого тура чемпионата Испании, в котором «Хетафе» примет мадридский «Реал».
Поединок пройдет на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес» в Хетафе. Стартовый свисток встречи прозвучит в 17:00 по киевскому времени.
«Хетафе» – «Реал». Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
В прямом эфире поединок «Реал» – «Хетафе» покажет телеканал «Футбол 1».
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Источник — Sport.ua
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