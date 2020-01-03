СТАХОВСКИЙ – об АТР Сup: «Хотели привнести в теннис что-то новое»

Украинский теннисист – создании нового командного турнира

  • 03.01.2020 14:55
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СТАХОВСКИЙ – об АТР Сup: «Хотели привнести в теннис что-то новое»
© ATP. Сергей Стаховский
Первая ракетка Украины и бывший член Совета игроков ATP Сергей Стаховский рассказал о создании нового командного турнира АТР Сup, который стартовал в Австралии.
 
«Мы начали переговоры с Австралией и Ларри Элисоном, который проводит Мастерс в Индиан-Уэллс. С Ларри в итоге не сложилось в первую очередь из-за локации, так как он предлагал проводить турнир в январе в Калифорнии, а лететь оттуда после ATP Cup на Australian Open не самый удобный вариант. Австралия предложила самые маленькие деньги, потому что они понимали, что у них самые удобные даты. Но, что важно, Австралия помимо призовых предложила то, что ни один турнир до этого не предлагал: они делят сверхприбыль от турнира 50/50 с АТР. Такого прецедента в Туре еще не было и, грубо говоря, из-за этой одной фразы все игроки пошли в Австралию.
 
Что такое сверхприбыль? Доходы от спонсоров, права на ТВ-трансляции, все, что приносит доход. Каждый ивент должен приносить прибыль и здесь контракт таков, что они достигнув дохода, который покрывает все расходы и получив ту прибыль, которая заложена в контакт, все, что будет сверх этой прибыли, делят пополам с АТР. А в контракт заложена не такая уж большая прибыль по сравнению с тем, какой там будет турнир.
 
Сейчас там будет 750 очков разыграно и будет увеличение до 1000, когда в Сиднее достроят стадион. На сегодня это очень крутое мероприятие. В Туре реально не хватает командных турниров. Кубок Дэвиса - это классно, эмоционально и так далее, но он изжил себя как продукт в том формате, в котором он был. Поэтому АТР очень хотели привнести в теннис что-то новое.
 
У Австралии контракт, если не ошибаюсь, на 10 лет, и дальше они являются совладельцами и могут двигать турнир куда хотят. Могут провести его в Китае, в Европе, где угодно, но, понятное дело, что каждое их решение должно быть согласовано с игроками. На сегодняшний день, я считаю, что формат, место проведения и условия для игроков на этом турнире - практически идеальны», – сказал Стаховский.
 
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Источник — Большой теннис Украины

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