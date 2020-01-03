Артем ФАВОРОВ: «Переход в Академию Пушкаша – важный шаг в моей карьере»

Экс-хавбек «Десны» поделился мнением о переходе в «Академию Пушкаша»

  • 03.01.2020 11:15
  • 345 просмотров
  • 1 комментарий
Артем ФАВОРОВ: «Переход в Академию Пушкаша – важный шаг в моей карьере»
© ФК Академия Пушкаша. Артем Фаворов (справа)

25-летний полузащитник Артем Фаворов, выступавший в первой половине сезона в составе «Десны», перебрался в «Академию Пушкаша». Хавбек подписал контракт с венгерским клубом на 2,5 года.

После подписания контракта Фаворов поделился впечатлениями о новом клубе.

«Я слышал об интересе «Академии Пушкаша» несколько месяцев назад, поэтому я знаю команду, знаю, в какой футбол она играет. Я также знаю, что это молодой, но серьезный, авторитетный клуб с хорошими игроками и отличным тренерским составом. Я рад, что оказался здесь.

Я увидел, что здесь отличный стадион и великолепные тренировочные поля. Переход в «Академию Пушкаша» - важный шаг в моей карьере и новый этап в жизни. Обещаю, что сделаю все возможное, чтобы помочь команде добиваться серьезных результатов в чемпионате», - сказал Фаворов.

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Комментарии
    alefteev77
    online
      alefteev77, 03.01.2020 11:24
    0
    Крутяк. Чим більше наших футболістів в ЄС - тим краще для українського футболу.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 03.01.2020 11:24
    0
    Крутяк. Чим більше наших футболістів в ЄС - тим краще для українського футболу.
    Ссылка
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