Артем ФАВОРОВ: «Переход в Академию Пушкаша – важный шаг в моей карьере»

25-летний полузащитник Артем Фаворов, выступавший в первой половине сезона в составе «Десны», перебрался в «Академию Пушкаша». Хавбек подписал контракт с венгерским клубом на 2,5 года.

После подписания контракта Фаворов поделился впечатлениями о новом клубе.

«Я слышал об интересе «Академии Пушкаша» несколько месяцев назад, поэтому я знаю команду, знаю, в какой футбол она играет. Я также знаю, что это молодой, но серьезный, авторитетный клуб с хорошими игроками и отличным тренерским составом. Я рад, что оказался здесь.

Я увидел, что здесь отличный стадион и великолепные тренировочные поля. Переход в «Академию Пушкаша» - важный шаг в моей карьере и новый этап в жизни. Обещаю, что сделаю все возможное, чтобы помочь команде добиваться серьезных результатов в чемпионате», - сказал Фаворов.