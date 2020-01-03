Ливерпуль – Шеффилд Юнайтед – 2:0. Видео голов и обзор матча

В матче 21-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» обыграл «Шеффилд Юнайтед» со счетом 2:0.
Лучшие моменты матча Ливерпуль - Шеффилд Юнайтед
|64'
|ГОЛ ! Мяч забил Садио Мане (Ливерпуль).
|4'
|ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
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Источник — Sport.ua
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