В четверг, 2-го января, состоится поединок 21-го тура чемпионата Англии по футболу, в котором «Ливерпуль» примет «Шеффилд Юнайтед».

В текущем сезоне «Ливерпуль» поражает. Команда Юргена Клоппа смотрится настолько мощно и уверенно, что только диву даешься. Победы сыплются на «красных» как из рога изобилия. Но стоит отметить, что это не случайность, а результат долгой и кропотливой работы всей структуры команды.

Шутка ли после 19-ти сыгранных туров у «красных» 55 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 47-14. У «Лестера», идущего на втором месте, 42 очка. И на один сыгранный матч больше. При этом победная серия «Ливерпуля» в чемпионате Англии составляет 10 матчей. Поединок против «Шеффилд Юнайтед» может стать 11-м.

У «Шеффилда» дела тоже неплохи. После 20-ти сыгранных туров команда занимает 8-е место в АПЛ, набрав 29 очков при разнице забитых и пропущенных 23-19. При этом команда выиграла три из пяти последних матчей, набрав 10 очков. Для сравнения, лондонский «Арсенал» выиграл один из пяти последних поединков и занимает 12-е место в турнирной таблице.

Да, «Шеффилд» — крепкий орешек, но с уверенностью «Ливерпуля» сейчас можно свернуть горы. Силы «красных» не безграничны, но, похоже, эта команда сейчас просто не может не побеждать. Тем более, на родном «Энфилде», чьи трибуны всегда гонят «Ливерпуль» вперед.

Похоже, что подопечные Юргена Клоппа возьмут три очка и станут еще на шаг ближе к вожделенным золотым медалям английской Премьер-лиги.

Ориентировочные составы:

«Ливерпуль»: Алиссон — Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Милнер, Хендерсон, Кейта, Салах, Фирмино, Ориги.

«Шеффилд Юнайтед»: Хендерсон — Бешэм, Иган, О’Коннелл, Бэлдок, Фримен, Норвуд, Флек, Стивенс, Макголдрик, Макберни.

Не сыграют: Окслейд-Чемберлен, Клайн, Матип, Фабиньо, Ловрен, Шакири.

2 января, четверг