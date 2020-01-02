ЭДУАРДО: «Нет сомнений, что Динамо дало мне больше, чем Шахтер»

Хорватский форвард вспомнил о двух важнейших клубах в своей карьере

  • 02.01.2020 16:44
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ЭДУАРДО: «Нет сомнений, что Динамо дало мне больше, чем Шахтер»
© ФК Шахтер. Эдуардо

Бывший форвард сборной Хорватии Эдуардо рассказал, какой из бывших команд – «Динамо» Загреб или «Шахтеру» - он больше симпатизировал на групповом этапе Лиги чемпионов, где они угодили в один квартет.

«Честно говоря, мне было все равно, кто окажется сильнее – «Динамо» или «Шахтер». Для меня это была беспроигрышная ситуация! Конечно, сейчас я сожалею, что «Динамо» завершило борьбу, равно как мне было бы жаль, если бы на месте хорватов оказался «Шахтер». Надеюсь, вы понимаете, что у меня были замечательные моменты в обоих клубах, и мои эмоции были распределены приблизительно равномерно, поэтому после двух матчей, которые завершились ничьими, я был доволен».

«Нет сомнений, что «Динамо» дало мне больше, чем «Шахтер». Из «Динамо» я перешел в мир профессионального футбола, провел в команде восемь с половиной лет и создал себе имя. По этой причине «Динамо» всегда будет первым в моем сердце. Но в Донецке меня прекрасно встретили после прибытия из «Арсенала», там я вновь вернулся на высший уровень, выигрывал трофеи, там родился мой сын. Но затем началась война. Я часто думаю о тех замечательных людях из Донецка, которые потеряли все. Я хотел бы еще раз побывать в Донецке, увидеть этих людей. Я восхищаюсь «Шахтером», который вынужден был переехать в Киев, но по-прежнему способен играть на топ-уровне», - сказал Эдуардо.

Также 36-летний футболист, ныне пребывающий в статусе свободного агента, заявил, что его карьера близится к завершению.

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Источник — Sportske novosti

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