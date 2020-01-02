ФОТО. Балотелли попал в ДТП

Итальянский форвард Марио Балотелли снова оказался в центре скандала. Он попал в ДТП, возвращаясь домой вместе с другом из ночного клуба, где отмечал Новый год.
Машина, в которой ехал Балотелли, врезалась в забор соседнего дома. За рулем был не Балотелли, а его друг. Сам 29-летний форвард в ДТП не пострадал.
Ранее сообщалось о том, что Балотелли может перейти в «Лос-Анджелес Гэлакси».
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Источник — Corriere della Sera
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