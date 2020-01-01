Ньюкасл – Лестер – 0:3. Видео голов и обзор матча

В матче 21-го тура английской Премьер-лиги «Лестер» разгромил «Ньюкасл» (3:0) и сократил отставания от «Ливерпуля» до десяти очков.
Лучшие моменты матча Ньюкасл - Лестер Сити
|87'
|ГОЛ ! Мяч забил Хамза Чоудхури (Лестер Сити).
|39'
|ГОЛ ! Мяч забил Джеймс Мэддисон (Лестер Сити).
|36'
|ГОЛ ! Мяч забил Айосе Перес Гуттьерес (Лестер Сити).
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Источник — Sport.ua
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