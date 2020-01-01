Владислав ГЕЛЬЗИН: «2019 год сделал Олимпик сильнее, мудрее и сплоченнее»

Президент донецкого «Олимпика» Владислав Гельзин поделился мнением о событиях прошедшего года для клуба.
«Дорогие олимпийцы! Это были противоречивые 12 месяцев. Наш клуб пережил много ярких моментов и одновременно - один из самых сложный периодов в своей истории. Мы гордимся, что сумели с высоко поднятой головой пройти через все трудности и одержать судьбоносные победы.
2019 год сделал нас сильнее, мудрее и сплоченнее! Спасибо всем, кто был с нами в уходящем году! В новогоднюю ночь хочу пожелать вам и вашим семьям крепкого здоровья, душевной гармонии и, конечно же, мира!
С новым годом, друзья! С новым годом, дончане! С новым годом, Украина!», - сказал Гельзин.
Напомним, на зимний перерыв «Олимпик» ушел на девятом месте в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 18 очков.
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Источник — ФК Олимпик Донецк
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