ТОП-10 самых дорогих зимних трансферов Бундеслиги

В зимнее трансферное окно не очень часто заключаются масштабные сделки по игрокам. Но иногда клубы для усиления во второй части чемпионата делают удачные приобретения. Так этой зимой Боруссия Дортмунд удивила многих и подписала Эрлинга Холанда за 20 миллионов евро. Трансфер вошел в топ-10 самых дорогих в зимнее трансферное окно в Бундеслиге.
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Источник — Sport.ua
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