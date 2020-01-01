ТОП-10 самых дорогих зимних трансферов Бундеслиги

В зимнее трансферное окно не очень часто заключаются масштабные сделки по игрокам. Но иногда клубы для усиления во второй части чемпионата делают удачные приобретения. Так этой зимой Боруссия Дортмунд удивила многих и подписала Эрлинга Холанда за 20 миллионов евро. Трансфер вошел в топ-10 самых дорогих в зимнее трансферное окно в Бундеслиге.