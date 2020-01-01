ФОТО. Партнер Зинченко на втором месте по сыгранным минутам в АПЛ

Начало 2020 года - время подводить итога за последнее десятилетие. Английская Премьер-лига составила сборную игроков, которые провели на поле больше всего времени. Лидирует в этом рейтинге вратарь Уотфорда Бен Фостер. Он провел за это время 27443 минут. В тройку лучших вошли также Кайл Уокер и Райан Шоукросс.