Ярмоленко встретил Новый год в компании своего агента

Форвард «Вест Хэма» восстанавливается после травмы

  • 01.01.2020 09:42
  • 2570 просмотров
  • 2 комментария
Ярмоленко встретил Новый год в компании своего агента
© ФК Вест Хэм. Андрей Ярмоленко

Нападающий «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко встретил 2020-й год в Лондоне в кругу семьи, а также своего агента и друга Вадима Шаблия.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С наступающим новым годом 🎄🎉🎁🍾🎊

Публикация от Shablii Vadim (@shablii_vadim)

 

Отметим, что Ярмоленко сейчас восстанавливается после повреждения, из-за которого он пропустит 3-4 недели. Ранее была информация, что «Вест Хэм» хочет продать Ярмоленко в январе.

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Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
    nicolas-morgun
    nicolas-morgun, 01.01.2020 10:29
    0
    Наверное обсуждают, куда Андрюху дальше пристроить
    Ссылка
    coba777
      coba777, 01.01.2020 10:21
    +1
    Шаблій це дід з білою бородою?
    Ссылка
    coba777
      coba777, 01.01.2020 10:21
    +1
    Шаблій це дід з білою бородою?
    Ссылка
    nicolas-morgun
    nicolas-morgun, 01.01.2020 10:29
    0
    Наверное обсуждают, куда Андрюху дальше пристроить
    Ссылка
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