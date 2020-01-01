Ярмоленко встретил Новый год в компании своего агента

Нападающий «Вест Хэма» Андрей Ярмоленко встретил 2020-й год в Лондоне в кругу семьи, а также своего агента и друга Вадима Шаблия.
Отметим, что Ярмоленко сейчас восстанавливается после повреждения, из-за которого он пропустит 3-4 недели. Ранее была информация, что «Вест Хэм» хочет продать Ярмоленко в январе.
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Источник — Sport.ua
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