Сергей НАГОРНЯК: «Отставка из Днепра – личное решение Маркевича»

Наставник сборной Украины U-16 – о работе в «Днепре»

  • 31.12.2019 08:58
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Сергей НАГОРНЯК: «Отставка из Днепра – личное решение Маркевича»
© Профутбол. Сергей Нагорняк

Главный тренер сборной Украины U-16 Сергей Нагорняк вспомнил период своей работы в «Днепре» в качестве ассистента Мирона Маркевича:

– «Металлист» играл в атакующий, агрессивный футбол. Тогда в Харькове были соответствующие исполнители, которые позволяли использовать такую модель игры. Когда Мирон Богданович пришел в «Днепр», здесь уровень игроков был другим. Хуже они не были. Они просто были другими в своих сильных сторонах.

Мы все вместе поняли, что футбол «Металлиста» в «Днепре» просто не приживется и не даст результата. Нужно было меняться.

После поражения от «Копенгагена» в квалификации Лиги чемпионов Маркевич собрал нас всех и сказал, что атакующий футбол в «Днепре» сейчас не может принести нужного результата. Мы должны измениться, мы должны играть в другой футбол.

Это – решение Маркевича. Как показало время, оно было правильным. Именно в том сезоне «Днепр» дошел до финала Лиги Европы.

- Как вы поняли, что «Днепр» уже не имеет перспектив?
– Я особо над этим не задумывался. В моей жизни есть определенные принципы. Мирон Богданович меня пригласил. Наверное, правильным решением было уйти вместе с ним.

У меня был отпуск в Виннице. Сидели с Игорем Гатаулиным, смотрели матч «Нива» Винница – «Подолье». Пришло известие, что Маркевич подал в отставку. Я сразу позвонил генеральному директору «Днепра» Андрею Стеценко и сказал, что тоже покидаю команду.

- Маркевич советовался со своим штабом перед тем, как принять решение об отставке?
– Нет. Это было его личное решение.

Ранее Нагорняк заявил, что Кочергин – игрок уровня сборной Украины.

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Источник — Футбол 24

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