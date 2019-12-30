Сергей НАГОРНЯК: «Кочергин – игрок уровня сборной Украины»

Главный тренер сборной Украины U-16 Сергей Нагорняк поделился своим мнением по поводу перспектив полузащитников «Зари» Богдана Леднева и Владислава Кочергина:

- Кочергин стал одним из лидеров «Зари». Заговорили, что им интересуются клубы из топ-чемпионатов. Вы удивлены?

– Думаю, что Влад – потенциально игрок уровня сборной Украины. К каждому футболисту должен быть индивидуальный подход. Тогда он сможет показать свой потенциал.

- Леднев – открытие сезона. Вы уже в «Днепре» видели потенциал этого игрока?

– В свое время его отпустили из «Днепра» просто так. Тогда было такое время. Богдан смог показать себя в «Динамо» в Юношеской лиге УЕФА. Я рад, что он шаг за шагом прогрессирует, повзрослел. Ему еще расти и расти, но потенциал у него действительно большой.