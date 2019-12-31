Василий Малык стал лучшим тренером Второй лиги Украины в 2019-м году

Наставник тернопольской «Нивы» вывел команду в лидеры Группы «А»

  • 31.12.2019 05:50
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Василий Малык стал лучшим тренером Второй лиги Украины в 2019-м году
© uafc.org.ua. Василий Малык

Всеукраинское объединение тренеров по футболу называет лучшего тренера второго дивизиона чемпионата Украины по итогам 2019 года.

Третий год подряд Объединение определяет лучшего тренера второй лиги по средним оценкам тур за туром. По итогам 2019 года лучшим со средним показателем 4,46 оказался Василий Иванович Малик - главный тренер тернопольской «Нивы», который привел команду к «зимнему чемпионству» в Группе «А» Второй лиги, а также получил лучший среди всех западноукраинских команд дивизиона годовой показатель по очкам.

Среди его достижений:

- «Нива» сенсационно зимует на первом месте в Группе «А» Второй лиги;

- тернопольская команда достигла большого прогресса в ПФЛ, хотя является самой молодой среди всех лидеров;

- тренерский штаб провел большую селекционную работу, подобрав исключительно эффективный коллектив со скромными ресурсами.

По ходу сезона Василий Иванович признавался лучшим во Второй лиге по итогам 3 туров по версии Объединения.

Напомним, лучшим тренером 2019-го года в Премьер-лиге признан Александр Рябоконь, а в Первой лиге - Сергей Ковалец.

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