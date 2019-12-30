Рябоконь - лучший наставник УПЛ 2019 года по версии тренеров

Всеукраинское объединение тренеров по футболу лучшим наставником УПЛ в 2019 году назвало Александра Рябоконя.

Наставник «Десны» по итогам подсчета баллов опередил Луиша Каштру («Шахтер») и Виктора Скрипника («Заря»).

Черниговская команда удачно провела первую половину чемпионата и занимает 4-е место УПЛ, находясь всего в трех очках от 2-й позиции.

В Первой лиге звание лучшего тренера досталось Сергею Ковальцу, чья «Оболонь-Бровар» претендует на выход в УПЛ.