Рябоконь - лучший наставник УПЛ 2019 года по версии тренеров

Всеукраинское объединение тренеров по футболу лучшим наставником УПЛ в 2019 году назвало Александра Рябоконя.
Наставник «Десны» по итогам подсчета баллов опередил Луиша Каштру («Шахтер») и Виктора Скрипника («Заря»).
Черниговская команда удачно провела первую половину чемпионата и занимает 4-е место УПЛ, находясь всего в трех очках от 2-й позиции.
В Первой лиге звание лучшего тренера досталось Сергею Ковальцу, чья «Оболонь-Бровар» претендует на выход в УПЛ.
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Источник — ФК Десна
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