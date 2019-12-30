Манчестер Сити – Шеффилд Юнайтед – 2:0. Видео голов и обзор матча

В матче 20-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» обыграл «Шеффилд Юнайтед» со счетом 2:0.
Лучшие моменты матча Ман Сити - Шеффилд Юнайтед
|82'
|ГОЛ ! Мяч забил Кевин де Брюйне (Ман Сити).
|52'
|ГОЛ ! Мяч забил Кун Агуэро (Ман Сити).
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Источник — Sport.ua
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