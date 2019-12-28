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29.12.2019 20:00

Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

«Манчестер Сити» начинает второй круг матчем против «Шеффилд Юнайтед»

  • 28.12.2019 19:59
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Манчестер Сити - Шеффилд Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
© twitter.com/ManCity

Только в пятницу «Манчестер Сити» завершил первый круг АПЛ драматичным выездным поражением от «Вулверхэмптона» со счетом 2:3. Однако у Александра Зинченко и компании нет времени горевать и считать отставание от «Ливерпуля». Календарь АПЛ в новогодний период очень насыщенный, и уже в воскресенье, 29 декабря, команда Пепа Гвардиолы начнет второй круг домашним матчем против «Шеффилд Юнайтед».

Поражение от «Вулверхэмптона» стало для «Манчестер Сити» стало уже вторым в последних пяти турах. Отставание от «Ливерпуля» достигло 14 очков – пожалуй, уже в конце декабря можно констатировать, что защитить свой чемпионский титул команда не сможет. Тем не менее, продолжать терять очки «Сити» не стоит, ведь еще парочка осечек – и придется всерьез бороться за место в зоне Лиги чемпионов.

А вот «Шеффилд Юнайтед» сейчас в хорошей форме: в последних четырех турах команда одержала три победы (над «Норвичем», «Астон Виллой» и «Брайтоном») и сыграла вничью с «Уотфордом». 10 очков в 4 турах вывели команду Криса Уайлдера на седьмое место: теперь борьба за место в еврокубках стала реальностью.

Пеп Гвардиола в матче с «Шеффилдом» снова не сможет рассчитывать на удаленного в матче с «Вулверхэмптоном» основного вратаря Эдерсона, а также на Эмерика Лапорта и Лероя Сане, к отсутствию которых все уже давно привыкли.

Несмотря на это, «Манчестер Сити» считается безоговорочным фаворитам матча. Коэффициент на победу хозяев – 1,25, на «Шеффилд Юнайтед» - 13,5. Вероятность ничьи – 6,85.

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29 декабря, воскресенье
 
«Ман Сити» — «Шеффилд Юнайтед»
Манчестер. Эмирейтс стэдиум. Начало - в 20:00
ТВ-трансляция на телеканале «Беларусь 5»
Прогноз Sport.ua — 3:1

 

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Источник — Sport.ua

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