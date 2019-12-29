Рустам ХУДЖАМОВ: «У сборной Украины сейчас сильный тренерский штаб»

Бывший вратарь сборной Украины Рустам Худжамов рассказал, что не удивлен успехами национальной команды в отборе на Евро-2020.

— Сборная Украины удивила вас в отборе на Евро-2020?

— Меня, нет. Я перед каждым матчем чувствовал и понимал, что команда будет играть уверенной в своих силах с любым соперником. Во-первых, у сборной Украины сейчас сильный тренерский штаб. Во-вторых, набрались опыта в европейских клубах ребята, которые играют зарубежом. Симбиоз этого всего принес национальной сборной такой положительный результат и она заслуженно добыла путевку на Евро с первого места.