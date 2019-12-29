Рустам ХУДЖАМОВ: «У сборной Украины сейчас сильный тренерский штаб»

Бывший вратарь сборной Украины Рустам Худжамов рассказал, что не удивлен успехами национальной команды в отборе на Евро-2020.
— Сборная Украины удивила вас в отборе на Евро-2020?
— Меня, нет. Я перед каждым матчем чувствовал и понимал, что команда будет играть уверенной в своих силах с любым соперником. Во-первых, у сборной Украины сейчас сильный тренерский штаб. Во-вторых, набрались опыта в европейских клубах ребята, которые играют зарубежом. Симбиоз этого всего принес национальной сборной такой положительный результат и она заслуженно добыла путевку на Евро с первого места.
Напомним, на Евро-2020 Украина сыграет в группе С вместе с командами Нидерландов и Австрии. Конкурент Украины из четвертой корзины посева будет определен на футбольном поле в марте 2020 года, по итогам матчей плей-офф.
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Источник — zbirna.com
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