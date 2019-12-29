Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Арсенал – Манчестер Юнайтед

Поединок 21-го тура АПЛ состоится в среду, 1 января

  • 29.12.2019 18:13
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Англии Арсенал – Манчестер Юнайтед
© Daily Express. Александр Ляказетт, Пьер-Эмерик Обамеянг

В среду, 1-го января, состоится матч 21-го тура чемпионата Англии, в котором «Арсенал» примет «Манчестер Юнайтед».

Поединок пройдет на стадионе «Эмирейтс Стедиум» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

В прямом эфире поединок «Арсенал» – «Манчестер Юнайтед» покажет телеканал Setanta Sports.

«Арсенал» – «Манчестер Юнайтед». Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Арсенал» – «Манчестер Юнайтед».

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Источник — Sport.ua

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