В среду, 1-го января, состоится матч 21-го тура чемпионата Англии, в котором «Арсенал» примет «Манчестер Юнайтед».
Поединок пройдет на стадионе «Эмирейтс Стедиум» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
В прямом эфире поединок «Арсенал» – «Манчестер Юнайтед» покажет телеканал Setanta Sports.
«Арсенал» – «Манчестер Юнайтед». Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Арсенал» – «Манчестер Юнайтед».
Источник — Sport.ua
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