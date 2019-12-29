Рустам ХУДЖАМОВ: «Гоню от себя мысли о завершении карьеры»

Голкипер «Мариуполя» хочет вернуться на поле, несмотря на травмы

  • 29.12.2019 17:12
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Рустам ХУДЖАМОВ: «Гоню от себя мысли о завершении карьеры»
© ФК Мариуполь. Рустам Худжамов
37-летний вратарь «Мариуполя» Рустам Худжамов рассказал о своей травмы, из-за которой он пропустил вторую половину осенней части сезона.
 
— Возникли проблемы с коленом. Эта травма давненько не давала мне покоя. Пару раз попадал все-таки в заявку, но еще необходимо восстановление и «ремонт» колена.
 
— В новом году начнете подготовку к сезону в основной группе Мариуполя?
— Работаю, восстанавливаюсь. Но пока никаких сроков загадывать не буду.  Надо еще работать.
 
— Операция не потребуется?
— Нет. Я полтора года когда-то тренировался с надорванным мениском. И только потом пошел на операцию. Сейчас буду прикладывать все усилия, чтобы восстановиться и вернуться на поле.
 
— В такие минуты руки не опускаются? Не появляются мысли о завершении карьеры?
— Понятно, что после 35 лет появляются такие мысли. Но я их гоню от себя. Если бы по игровым показателям я «пролетал»,  уже бы не мучал ни себя, ни футбол. Но еще есть силы и желание. Поэтому хочу восстановиться и вернуться на поле.
 
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Источник — zbirna.com

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