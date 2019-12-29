Мойес и Пьюлис могут заменить Пеллегрини в Вест Хэме

Вчера руководство «Вест Хэма» уволило с поста главного тренера Мануэля Пеллегрини, которому не простили поражение в 20-м туре АПЛ от «Лестера».

Теперь же стало известно, что двумя главными претендентами на пост нового наставника «Вест Хэма» являются Дэвид Мойес и Тони Пьюлис.

Мойес уже возглавлял «Вест Хэм» в сезоне 2017/2018, и с тех пор находится без клуба. Последним местом работы Пьюлиса был «Миддлсбро», откуда он ушел в конце прошлого сезона.

Руководство «Вест Хэма» хочет назначить нового главного тренера до 1 января, когда команда проведет матч 21-го тура АПЛ против «Борнмута».