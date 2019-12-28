ФОНСЕКА: «Ахметов подарил ударную установку. Сыграю, если выиграем Серию А»

Португальский тренер дал очередное громкое и интересное обещание

  • 28.12.2019 16:39
  • 361 просмотр
  • 3 комментария
ФОНСЕКА: «Ахметов подарил ударную установку. Сыграю, если выиграем Серию А»
© ФК Рома. Паулу Фонсека

Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека рассказал, что во время работы в «Шахтере» президент донецкого клуба Ринат Ахметов презентовал ему музыкальный подарок. Сыграть на нем публично Фонсека пообещал, если «Рома» при нем выиграет титул чемпиона Италии – так португалец отреагировал на просьбу журналистов о неординарном поступке по примеру переодевания в костюм Зорро в знак выхода в свое время «Шахтера» в плей-офф Лиги чемпионов.

«У меня есть ударная (барабанная) установка, подаренная мне президентом «Шахтера» два года назад, и я попытался извлечь уроки из роликов на YouTube. Для меня будет легче сыграть на барабанах, если я выиграю титул с «Ромой», чем вновь одеть костюм Зорро. Я могу попробовать исполнить песню U2, но для этого еще нужно подучиться», - цитирует Фонсеку Noticiasaominuto.com со ссылкой на Gazzetta dello Sport.

Также Фонсека рассказал, что планирует надолго задержаться в «Роме», где его все абсолютно устраивает.

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Источник — Desporto ao Minuto

(4 голоса)

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Комментарии
    axylinam
    axylinam, 28.12.2019 16:45
    -1
    Сыграть не придётся-лучше подари установку глухим бразильским детишкам
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    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 28.12.2019 16:44
    0
    Значит не сыграешь
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    сергей 777
      сергей 777, 28.12.2019 16:43
    0
    Этого барабанщика мы не услышим никогда .
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    УАФ– М а ф і я!
    online
      УАФ– М а ф і я!, 28.12.2019 16:44
    0
    Значит не сыграешь
    Ссылка
    сергей 777
      сергей 777, 28.12.2019 16:43
    0
    Этого барабанщика мы не услышим никогда .
    Ссылка
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