Паулу ФОНСЕКА: «Хотел бы надолго остаться в Роме»

Экс-тренер «Шахтера» планирует задержаться в столице Италии надолго

  • 28.12.2019 15:39
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Паулу ФОНСЕКА: «Хотел бы надолго остаться в Роме»
© Reuters. Паулу Фонсека

Бывший главный тренер «Шахтера» Паулу Фонсека рассказал о том, как складываются его дела в «Роме», а также выразил желание работать с этой командой как можно дольше.

«Результаты всегда решают судьбу тренера, но, как и в этом замечательном городе, я хотел бы остаться в клубе, где могу чувствовать себя как дома. «Рома» - это один из самых известных футбольных клубов мира, и я бы хотел остаться здесь надолго. Мой первый сезон пока складывается положительно, я очень доволен командой и футболом в Серии А. Это очень сложная лига, так как каждый матч уникален, приходится соперничать с сильными командами и тренерами».

«По натуре я оптимист, поэтому думаю, что 2020 год может быть для «Ромы» даже лучше, чем 2019-й. Однако наши цели не изменились, мы по-прежнему нацелены на то, чтобы финишировать в четверке лучших, чтобы иметь возможность играть в Лиге чемпионов. Сказав это, я не меняю своего мнения о том, что если мы укрепим нынешний состав за время действия моего контракта, то сможем что-то выиграть».

«В это сезоне мы также можем добиться завоевания трофеев, но будет непросто, поскольку Кубок Италии, и тем более Лига Европы – сложные турниры. Лига Европы вообще в последнее время превратилась фактически в мини-Лигу чемпионов», - сказал Фонсека.

После 17 туров «Рома» занимает 4-е место в турнирной таблице Серии А, отставая на 7 пунктов от лидирующих «Ювентуса» и «Интера».

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Источник — Gazzetta dello Sport

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