Юрий ВИРТ: «Украина будет бороться за первое место в группе с Нидерландами»

Специалист – о перспективах команды Андрея Шевченко на Евро-2020

  • 28.12.2019 11:39
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Юрий ВИРТ: «Украина будет бороться за первое место в группе с Нидерландами»
© ФК Верес. Юрий Вирт

Бывший вратарь сборной Украины Юрий Вирт поделился мнением о том, на что команда Андрея Шевченко может рассчитывать на чемпионате Европы-2020.

«Украина будет бороться за первое место в группе со сборной Нидерландов. Соперник очень сильный, действует с контролем мяча. Нидерланды будут иметь большое преимущество в домашних стенах. А еще эта сборная проголодалась к большим победам, ведь пропустила последние чемпионаты мира и Европы. Страна пережила смену поколений и вернулась в элитную когорту.

Конечно, индивидуально голландцы немного сильнее, зато в командной игре мы однозначно не хуже. Это дает мне основания говорить, что шансы пятьдесят на пятьдесят. Австрию также не стоит недооценивать. Она очень, так сказать, досадная: сами не играют в яркий футбол и не позволяют этого делать сопернику. Австрийцы обладают железной дисциплиной, организовано действуют в обороне и всегда ищут шансов  у чужих ворот. Будет настоящая битва характеров», - сказал Вирт.

Напомним, на Евро-2020 Украина сыграет в группе С вместе с командами Нидерландов и Австрии. Конкурент Украины из четвертой корзины посева будет определен на футбольном поле в марте 2020 года, по итогам матчей плей-офф.

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Источник — Экспресс

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