Ярмоленко нет равных в Вест Хэме в создании моментов и точности ударов

Украинский вингер является самым ценным игроком «молотобойцев» в первой части сезона

  • 28.12.2019 11:20
  • 2368 просмотров
  • 7 комментариев
Ярмоленко нет равных в Вест Хэме в создании моментов и точности ударов
© ФК Вест Хэм. Андрей Ярмоленко
30-летний вингер лондонского «Вест Хэма» и национальной сборной Украины Андрей Ярмоленко признан самым ценным игроком английского клуба в нынешнем сезоне, по данным CIES Football Observatory и OptaPro.
 
Результаты рассчитаны по специальному алгоритму, который учитывает вклад игрока в игру команды по шести параметрам: единоборства, перехваты, дриблинг, передачи, создание моментов, ударов.
 
Также Ярмоленко стал лучшим в команде по созданию моментов и точности ударов по воротам.
 
В нынешнем розыгрыше Премьер-лиги на счету 30-летнего Ярмоленко 15 матчей, 3 гола и 1 результативная передача.
 
 
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Источник — Football London

(6 голосов)

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Комментарии
    RoNIkyo
    online
    RoNIkyo, 28.12.2019 12:08
    0
    От і маємо - Ярмоленко хєровий, далі нікуди. Дивимся на цифри - хм, виявляється від нього купа користі.
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 28.12.2019 12:00
    -2
    Если выбросить все эти алгоритмы вместе с программой в мусорку-то получается Ермоленко-лучший из худших
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 28.12.2019 11:52
    0
    s_vaskevich, 28.12.2019 11:37
    Навіщо ви пишете цей бред!!! Він тупоголовий
    Ну наверное мировые статистические порталы , все такие побольше твоего понимают в футболе ?
    Ссылка
    Александр Бондарь
    Александр Бондарь, 28.12.2019 11:49
    -1
    Хороший рождественский юморок
    Ссылка
    umnuy
    online
      umnuy, 28.12.2019 11:46
    0
    s_vaskevich, 28.12.2019 11:37
    Навіщо ви пишете цей бред!!! Він тупоголовий
    Дни ещё круглоголовый
    Ссылка
    s_vaskevich
      s_vaskevich, 28.12.2019 11:37
    -10
    Навіщо ви пишете цей бред!!! Він тупоголовий
    Ссылка
    progisis
    online
      progisis, 28.12.2019 11:23
    -7
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    RoNIkyo
    online
    RoNIkyo, 28.12.2019 12:08
    0
    От і маємо - Ярмоленко хєровий, далі нікуди. Дивимся на цифри - хм, виявляється від нього купа користі.
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 28.12.2019 11:52
    0
    s_vaskevich, 28.12.2019 11:37
    Навіщо ви пишете цей бред!!! Він тупоголовий
    Ну наверное мировые статистические порталы , все такие побольше твоего понимают в футболе ?
    Ссылка
    umnuy
    online
      umnuy, 28.12.2019 11:46
    0
    s_vaskevich, 28.12.2019 11:37
    Навіщо ви пишете цей бред!!! Він тупоголовий
    Дни ещё круглоголовый
    Ссылка
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