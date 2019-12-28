Ярмоленко нет равных в Вест Хэме в создании моментов и точности ударов

30-летний вингер лондонского «Вест Хэма» и национальной сборной Украины Андрей Ярмоленко признан самым ценным игроком английского клуба в нынешнем сезоне, по данным CIES Football Observatory и OptaPro.
Результаты рассчитаны по специальному алгоритму, который учитывает вклад игрока в игру команды по шести параметрам: единоборства, перехваты, дриблинг, передачи, создание моментов, ударов.
Также Ярмоленко стал лучшим в команде по созданию моментов и точности ударов по воротам.
В нынешнем розыгрыше Премьер-лиги на счету 30-летнего Ярмоленко 15 матчей, 3 гола и 1 результативная передача.
Ранее сообщалось, что Ярмоленко выбыл на 3-4 недели из-за травмы.
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Источник — Football London
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