Ефим КОНОПЛЯ: «Мечтаю играть в Шахтере и попробовать себя в Англии»

Защитник «Десны» - о своих целях на ближайшие годы

  • 27.12.2019 13:50
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Ефим КОНОПЛЯ: «Мечтаю играть в Шахтере и попробовать себя в Англии»
© desna.football

Сейчас Ефим Конопля выступает на правах аренды за «Десну». Однако защитник признался, что мечтает вернуться в «Шахтер», которому принадлежат права на него:

«Конечно, я мечтаю играть в «Шахтере». Я вырос в Донецке. Это мой родной клуб, матчи которого я исправно посещал. У меня были свои кумиры в «Шахтере», правда, уже никого в команде не осталось.

Я всегда восторгался игрой Дарио Срны, безумно нравились Виллиан и Илсиньо. Много памятных матчей пережил на «Донбасс Арене», но лучший — разгром «Реала Сосьедада» 4:0 с дублем Дугласа Косты, за испанцев тогда играл Антуан Гризманн.

Играть в «Шахтере» — моя цель. Но, конечно, я хотел бы поиграть и в Европе, попробовать себя в Англии. Но, наверное, туда проще попасть через Бельгию или Чехию».

Ранее Конопля рассказал об ошибках при воспитании молодых футболистов в Украине.

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Источник — Динамо Киев от Шурика

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