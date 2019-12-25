Ефим КОНОПЛЯ: «То, как наших детей готовят к футболу – неправильно»

Хавбек «Десны» - о воспитании молодых игроков в Украине

  • 25.12.2019 22:07
  • 1937 просмотров
  • 1 комментарий
Ефим КОНОПЛЯ: «То, как наших детей готовят к футболу – неправильно»
© desna.football

Полузащитник «Десны» Ефим Конопля рассказал о проблемах украинской системы подготовки молодых футболистов:

«Как наших детей подготавливают к футболу, как учат играть — большая ошибка. Много кто потом в 15-20 лет и дальнейшей карьере боится ошибаться.

Для зарубежных тренеров ошибка — это просто технический брак, который можно исправить, отдав 10, 20, 30 передач. А когда ты не можешь раскрепоститься на психологическом уровне, не можешь позволить себе ничего, казалось бы, лишнего на футбольном поле...

Но футбол — это игра, от которой нужно получать удовольствие и приносить удовольствие людям, которые его смотрят».

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(3 голоса)

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Комментарии
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 25.12.2019 22:14
    +1
    если уж на то пошло, у нас и в футбол играют не для зрителей, а чтобы показать результат президенту клуба.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
    online
      Evgene Boykinyuk, 25.12.2019 22:14
    +1
    если уж на то пошло, у нас и в футбол играют не для зрителей, а чтобы показать результат президенту клуба.
    Ссылка
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