Ефим КОНОПЛЯ: «То, как наших детей готовят к футболу – неправильно»

Полузащитник «Десны» Ефим Конопля рассказал о проблемах украинской системы подготовки молодых футболистов:
«Как наших детей подготавливают к футболу, как учат играть — большая ошибка. Много кто потом в 15-20 лет и дальнейшей карьере боится ошибаться.
Для зарубежных тренеров ошибка — это просто технический брак, который можно исправить, отдав 10, 20, 30 передач. А когда ты не можешь раскрепоститься на психологическом уровне, не можешь позволить себе ничего, казалось бы, лишнего на футбольном поле...
Но футбол — это игра, от которой нужно получать удовольствие и приносить удовольствие людям, которые его смотрят».
Источник — Украинская ассоциация футбола
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