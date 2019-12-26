Хавбек Лацио: «Для нас пока нереально вести борьбу за скудетто»

27-летний испанский хавбек римского «Лацио» Луис Альберто считает, что его клуб пока не способен бороться за чемпионский титул Серии А.
«Для «Лацио» пока нереально бороться за скудетто. Конечно, порой мы думаем о скудетто, но нам лучше забыть об этом. Мы сможем бороться за титул, лишь закрепив менталитет победителей, а также сделав выводы из собственных ошибок. Пока мы только в пути, но движемся в правильном направлении», - сказал Альберто.
Напомним, «Интер» и «Ювентус» ушли на новогодний перерыв лидерами Серии А, набрав за 17 туров по 42 очка. «Лацио» с 36 очками и матчем в запасе занимает третье место.
Источник — Сайт Джанлуки Ди Марцио
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