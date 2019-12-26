БОГДАНОВ: «Если пойдем атаковать, можем получить пятерку в первом тайме»

Экс-игрок «Десны» рассказал о различиях соперников в украинской Премьер-лиге

  • 26.12.2019 05:38
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БОГДАНОВ: «Если пойдем атаковать, можем получить пятерку в первом тайме»
© ФК Десна. Андрей Богданов

Бывший полузащитник «Десны» Андрей Богданов поделился мнением об особенностях футбола в украинской Премьер-лиге.

«Если соперник уровня «Шахтера», то мы уже не можем диктовать условия игры, хоть бы мы этого и хотели. Уровень футболистов «Шахтера» намного выше уровня игроков Премьер-лиги. Мы должны понимать, как играть против них. Если мы бросим все и пойдем атаковать, то мы можем в первом тайме пятерку получить, и болельщикам уже будет неинтересно.

Мы играем от соперника. Если соперники равные с нами по силам, то мы стараемся диктовать свои условия и играть», — отметил Богданов.

Ранее сообщалось, что Богданов может продолжить карьеру в «Ворскле» или «Колосе».

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Источник — YouTube

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