БОГДАНОВ: «Если пойдем атаковать, можем получить пятерку в первом тайме»

Бывший полузащитник «Десны» Андрей Богданов поделился мнением об особенностях футбола в украинской Премьер-лиге.

«Если соперник уровня «Шахтера», то мы уже не можем диктовать условия игры, хоть бы мы этого и хотели. Уровень футболистов «Шахтера» намного выше уровня игроков Премьер-лиги. Мы должны понимать, как играть против них. Если мы бросим все и пойдем атаковать, то мы можем в первом тайме пятерку получить, и болельщикам уже будет неинтересно.

Мы играем от соперника. Если соперники равные с нами по силам, то мы стараемся диктовать свои условия и играть», — отметил Богданов.

Ранее сообщалось, что Богданов может продолжить карьеру в «Ворскле» или «Колосе».