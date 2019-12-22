Богданов может продолжить карьеру в Ворскле или Колосе

29-летний украинский полузащитник Андрей Богданов, ранее выступавший за черниговскую «Десну», может пополнить состав полтавской «Ворсклы».
Также на футболиста претендует «Колос». На днях Богданов покинул «Десну», цвета которой защищал с января 2019-го года.
До «Десны» Богданов выступал за «Динамо-3», киевский «Арсенал», «Александрию», первую команду «Динамо», «Металлист», греческий «Эрготелис», молдавский «Саксан», «Волынь», донецкий «Олимпик» и польскую «Арку».
В текущем сезоне Богданов провел за «Десну» 11 матчей во всех турнирах, где отдал одну результативную передачу.
Источник — Динамомания
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