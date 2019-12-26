В четверг, 26-го декабря, состоится матч 19-го тура чемпионата Англии по футболу, в котором «Лестер» примет «Ливерпуль».
Поединок пройдет на стадионе «Кинг Пауэр Стадиум» в Лестере. Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
«Лестер» — «Ливерпуль». Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии.
В прямом эфире поединок «Лестер» — «Ливерпуль» покажет OLL.TV.
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Лестер» — «Ливерпуль».
Источник — Sport.ua
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