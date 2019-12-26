21-й тур
Стандард
0:1
Гент
26.12.2019, FT   ТВ-трансляция: 

Стандард – Гент – 0:1. Текстовая трансляция матча

Стенограмма поединка 21-го тура чемпионата Бельгии

  • 26.12.2019 21:28
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Стандард – Гент – 0:1. Текстовая трансляция матча
© twitter.com/standard_rscl

Чемпионат Бельгии. 21-й тур.

«Стандард» – «Гент» – 0:1

Свен Кумс (83)

Роман Яремчук (55), Вадис Оджиджа-Офоэ (62), Алессио Кастро-Монтес (88)

«Стандард»: Арно Бодар, Зиньо Ванхёсден, Димитри Лавале (Александар Болевич, 86), Николя Гавори, Мергим Войвода, Константинос Лайфис, Мехди Карсела-Гонсалес, Гойко Цимирот, Поль-Жозе Мпоку, Максим Лестьенн, Дуйе Чоп (Фелипе Авенатти, 63)

Запас: Жан-Франсуа Жилле, Тимоти Галье, Сенна Мьянге, Хэди Санкаре, Коллинс Фай, Николас Раскин, Йоахин Карсела-Гонсалес, Денис Дрэгуш

«Гент»: Томас Камински, Майкл Нгаду-Нгаджуй, Алессио Кастро-Монтес, Игорь Пластун, Милад Мохаммади, Вадис Оджиджа-Офоэ, Элиша Овусу, Свен Кумс (Микаэль Лустиг, 84), Роман Яремчук (Георгий Квилитая, 68), Джонатан Дэвид, Лоран Депуатр

Запас: Колин Косеманс, Ян Ван ден Берг, Георгий Чакветадзе, Дилан Мбайо, Мамаду Диарра

Арбитр: Брам Ван Дрише

Стадион «Морис Дюфран» (Льеж, Бельгия)

 

МАТЧ ОКОНЧЕН!

92 мин. Оффсайд у Болевича.

90 мин. Арбитр компенсировал 4 минуты.

88 мин. Кастро-Монтес сорвал атаку Стандарда.

86 мин. Замена у Стандарда. Вместо Лавале на поле вышел Болевич.

84 мин. Замена у Гента. Вместо Кумса на поле вышел Лустиг.

83 мин. ГОООООООООООООЛЛЛ!!! 0:1!!! Депуатр боролся перед штрафной Стандарда и оставил мяч Кумсу, который пушечным ударом вколотил снаряд в девятку!

82 мин. Лестьенн неудачно навесил с левого фланга.

80 мин. МОМЕНТ! После навеса со штрафного с правого фланга Авенатти с линии вратарской головой пробил рядом со штангой!

78 мин. Депуатр нарушил правила в штрафной Стандарда.

76 мин. После передачи с углового Гавори с лёта с линии штрафной пробил неточно.

74 мин. Лестьенн убежал по левому флангу и прострелил на дальнюю штангу, но Авенатти пробил неудачно!

73 мин. Неудачная атака Гента.

70 мин. Бодару оказывают медицинскую помощь.

68 мин. Замена у Гента. Вместо Яремчука на поле вышел Квилитая.

67 мин. Кастро-Монтес со штрафного пробил намного выше ворот.

66 мин. Яремчук заработал опасный штрафной напротив ворот метрах в 20-ти.

63 мин. Замена у Стандарда. Вместо Чопа на поле вышел Авенатти.

62 мин. Оджиджа-Офоэ грубо сыграл против Мпоку.

61 мин. После прострела Войводы с правого фланга Чоп пробил неудачно.

59 мин. Неудачная атака Гента.

57 мин. Войвода из-за пределов штрафной пробил очень неточно.

55 мин. Яремчук локтем задел оппонента в единоборстве.

52 мин. Кастро-Монтесу оказывают медицинскую помощь.

50 мин. Карсела-Гонсалес нарушил правила у штрафной Гента.

48 мин. После прострела Дэвида Яремчук не сумел зацепиться за мяч в центре штрафной.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!

 

ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!

45+1 мин. Тренер Стандарда Мишель Прюдом получил горчичник от арбитра.

45 мин. ЭХ! Мохамади слева ворвался в штрафную Стандарда и сделал передачу в центр на Яремчука, который с разворота пробил выше ворот!

43 мин. Яремчук в штрафной Стандарда технично обыграл оппонента, но не сумел выйти на ударную позицию.

41 мин. Неудачная атака Гента.

38 мин. МОМЕНТ! Депуатр справа ворвался в штрафную Стандарда и с острого угла пробил в ближний угол - Бодар отбил мяч на угловой!

37 мин. После удара Дэвида мяч попал к Яремчуку, но украинцу не дали пробить из центра штрафной!

34 мин. ОПАСНО! Лестьенн справа ворвался в штрафную Гента и пробил в дальний угол - Камински в прыжке отбил мяч!

32 мин. Оффсайд у Гента.

30 мин. После короткой передачи от Яремчука Дэвид из левого угла штрафной пробил очень неудачно.

28 мин. После навеса Цимирота Чоп головой немного не дотянулся до мяча!

27 мин. Игра идет в центре поля.

25 мин. Неудачная атака Стандарда.

23 мин. Лестьенн слева приблизился к штрафной Гента, но споткнулся и потерял равновесие.

21 мин. Оджиджа-Офоэ из-за пределов штрафной пробил намного выше ворот.

19 мин. Кастро-Монтес со штрафного метров с 25-ти пробил немного выше перекладины, Бодар контролировал ситуацию.

16 мин. Неудачная атака Гента.

14 мин. В невысоком темпе идет игра в эти минуты.

11 мин. Игра идет в центре поля.

8 мин. И снова опасно! Карсела-Гонсалес слева ворвался в штрафную Гента, и с его ударом справился Камински!

6 мин. МОМЕНТ! После разрезной передачи Чопа Лестьенн из левого угла штрафной не попал в ближний угол!

3 мин. Гости контролируют мяч.

1 мин. Под покровом густого тумана началась встреча в Льеже.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

 

 

В четверг, 26-го декабря, состоится поединок двадцать первого тура чемпионата Бельгии, в котором «Стандард» будет принимать «Гент». Матч пройдет в Льеже на стадионе «Морис Дюфран», начало – в 21:30 по киевскому времени.

«Гент» занимает третью позицию в турнирной таблице национального первенства. В предыдущем туре «быки» на своем поле встречались с лидером чемпионата «Брюгге» и сыграли вничью со счетом 1:1. В упомянутом поединке приняли участие все трое украинцев, защищающие цвета «Гента». Игорь Пластун и Роман Яремчук вышли в стартовом составе, а Роман Безус появился на поле в концовке поединка. «Стандард» занимает пятое место, всего на одно очко отставая от «Гента». В своем последнем матче «красные» проиграли «Ваасленд-Беверен» со счетом 2:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Стандард» – «Гент».

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Источник — Sport.ua

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