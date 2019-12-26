Чемпионат Бельгии. 21-й тур.
«Стандард» – «Гент» – 0:1
Свен Кумс (83)
Роман Яремчук (55), Вадис Оджиджа-Офоэ (62), Алессио Кастро-Монтес (88)
«Стандард»: Арно Бодар, Зиньо Ванхёсден, Димитри Лавале (Александар Болевич, 86), Николя Гавори, Мергим Войвода, Константинос Лайфис, Мехди Карсела-Гонсалес, Гойко Цимирот, Поль-Жозе Мпоку, Максим Лестьенн, Дуйе Чоп (Фелипе Авенатти, 63)
Запас: Жан-Франсуа Жилле, Тимоти Галье, Сенна Мьянге, Хэди Санкаре, Коллинс Фай, Николас Раскин, Йоахин Карсела-Гонсалес, Денис Дрэгуш
«Гент»: Томас Камински, Майкл Нгаду-Нгаджуй, Алессио Кастро-Монтес, Игорь Пластун, Милад Мохаммади, Вадис Оджиджа-Офоэ, Элиша Овусу, Свен Кумс (Микаэль Лустиг, 84), Роман Яремчук (Георгий Квилитая, 68), Джонатан Дэвид, Лоран Депуатр
Запас: Колин Косеманс, Ян Ван ден Берг, Георгий Чакветадзе, Дилан Мбайо, Мамаду Диарра
Арбитр: Брам Ван Дрише
Стадион «Морис Дюфран» (Льеж, Бельгия)
МАТЧ ОКОНЧЕН!
92 мин. Оффсайд у Болевича.
90 мин. Арбитр компенсировал 4 минуты.
88 мин. Кастро-Монтес сорвал атаку Стандарда.
86 мин. Замена у Стандарда. Вместо Лавале на поле вышел Болевич.
84 мин. Замена у Гента. Вместо Кумса на поле вышел Лустиг.
83 мин. ГОООООООООООООЛЛЛ!!! 0:1!!! Депуатр боролся перед штрафной Стандарда и оставил мяч Кумсу, который пушечным ударом вколотил снаряд в девятку!
82 мин. Лестьенн неудачно навесил с левого фланга.
80 мин. МОМЕНТ! После навеса со штрафного с правого фланга Авенатти с линии вратарской головой пробил рядом со штангой!
78 мин. Депуатр нарушил правила в штрафной Стандарда.
76 мин. После передачи с углового Гавори с лёта с линии штрафной пробил неточно.
74 мин. Лестьенн убежал по левому флангу и прострелил на дальнюю штангу, но Авенатти пробил неудачно!
73 мин. Неудачная атака Гента.
70 мин. Бодару оказывают медицинскую помощь.
68 мин. Замена у Гента. Вместо Яремчука на поле вышел Квилитая.
67 мин. Кастро-Монтес со штрафного пробил намного выше ворот.
66 мин. Яремчук заработал опасный штрафной напротив ворот метрах в 20-ти.
63 мин. Замена у Стандарда. Вместо Чопа на поле вышел Авенатти.
62 мин. Оджиджа-Офоэ грубо сыграл против Мпоку.
61 мин. После прострела Войводы с правого фланга Чоп пробил неудачно.
59 мин. Неудачная атака Гента.
57 мин. Войвода из-за пределов штрафной пробил очень неточно.
55 мин. Яремчук локтем задел оппонента в единоборстве.
52 мин. Кастро-Монтесу оказывают медицинскую помощь.
50 мин. Карсела-Гонсалес нарушил правила у штрафной Гента.
48 мин. После прострела Дэвида Яремчук не сумел зацепиться за мяч в центре штрафной.
ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ!
ПЕРВЫЙ ТАЙМ ОКОНЧЕН!
45+1 мин. Тренер Стандарда Мишель Прюдом получил горчичник от арбитра.
45 мин. ЭХ! Мохамади слева ворвался в штрафную Стандарда и сделал передачу в центр на Яремчука, который с разворота пробил выше ворот!
43 мин. Яремчук в штрафной Стандарда технично обыграл оппонента, но не сумел выйти на ударную позицию.
41 мин. Неудачная атака Гента.
38 мин. МОМЕНТ! Депуатр справа ворвался в штрафную Стандарда и с острого угла пробил в ближний угол - Бодар отбил мяч на угловой!
37 мин. После удара Дэвида мяч попал к Яремчуку, но украинцу не дали пробить из центра штрафной!
34 мин. ОПАСНО! Лестьенн справа ворвался в штрафную Гента и пробил в дальний угол - Камински в прыжке отбил мяч!
32 мин. Оффсайд у Гента.
30 мин. После короткой передачи от Яремчука Дэвид из левого угла штрафной пробил очень неудачно.
28 мин. После навеса Цимирота Чоп головой немного не дотянулся до мяча!
27 мин. Игра идет в центре поля.
25 мин. Неудачная атака Стандарда.
23 мин. Лестьенн слева приблизился к штрафной Гента, но споткнулся и потерял равновесие.
21 мин. Оджиджа-Офоэ из-за пределов штрафной пробил намного выше ворот.
19 мин. Кастро-Монтес со штрафного метров с 25-ти пробил немного выше перекладины, Бодар контролировал ситуацию.
16 мин. Неудачная атака Гента.
14 мин. В невысоком темпе идет игра в эти минуты.
11 мин. Игра идет в центре поля.
8 мин. И снова опасно! Карсела-Гонсалес слева ворвался в штрафную Гента, и с его ударом справился Камински!
6 мин. МОМЕНТ! После разрезной передачи Чопа Лестьенн из левого угла штрафной не попал в ближний угол!
3 мин. Гости контролируют мяч.
ALLEZ GANTOISE!!!🔥🔥🔥 #stagnt pic.twitter.com/QW45heeAnE— KAA Gent (@KAAGent) 26 грудня 2019 р.
1 мин. Под покровом густого тумана началась встреча в Льеже.
МАТЧ НАЧАЛСЯ!
В четверг, 26-го декабря, состоится поединок двадцать первого тура чемпионата Бельгии, в котором «Стандард» будет принимать «Гент». Матч пройдет в Льеже на стадионе «Морис Дюфран», начало – в 21:30 по киевскому времени.
«Гент» занимает третью позицию в турнирной таблице национального первенства. В предыдущем туре «быки» на своем поле встречались с лидером чемпионата «Брюгге» и сыграли вничью со счетом 1:1. В упомянутом поединке приняли участие все трое украинцев, защищающие цвета «Гента». Игорь Пластун и Роман Яремчук вышли в стартовом составе, а Роман Безус появился на поле в концовке поединка. «Стандард» занимает пятое место, всего на одно очко отставая от «Гента». В своем последнем матче «красные» проиграли «Ваасленд-Беверен» со счетом 2:1.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Стандард» – «Гент».
Источник — Sport.ua
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