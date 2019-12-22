Гент и Брюгге сыграли вничью, Соболь сделал голевую передачу

В поединке 20-го тура чемпионата Бельгии «Гент» и «Брюгге» сыграли вничью со счетом 1:1.

Отметим, что в стартовом составе «Гента» на поле вышли украинцы Игорь Пластун и Роман Яремчук.

Первый тайм прошел в равной борьбе с небольшим количеством острых ситуаций у ворот соперников. Дважды на ударной позиции оказывался Яремчук, но в обоих эпизодах надежно играл голкипер гостей Миньоле. У «Брюгге» активностью выделялся экс-форвард луганской «Зари» Эммануэль Бонавентуре.

В начале второй половины встречи «черно-синие» едва не открыли счет, но Де Кетелар из выгодной позиции не попал в ворота. Хозяева поля ответили моментом Яремчука, который с линии штрафной пробил рядом со штангой. А затем мяч оказался в воротах «Гента». Вышедший на поле после перерыва Эдуард Соболь навесил точно на голову Бонавентуре, и форвард свой шанс не упустил.

Отыгрались «быки» на 73-й минуте, когда Оджиджа-Офоэ вышел один на один с голкипером и отправил мяч в ворота. Вскоре был близок к успеху Кумс, с линии штрафной попавший в перекладину. В конце встречи едва не вырвал победу для «Брюгге» Дьята, но хозяев выручил Камински.

На 89-й минуте вышел на поле и Роман Безус. Украинец успел получить желтую карточку и будет вынужден пропустить следующий матч своей команды против «Стандарда».

Чемпионат Бельгии. 20-й тур.

«Гент» – «Брюгге» – 1:1

Вадис Оджиджа-Офоэ (73) – Эммануэль Бонавентуре (57)

Лоран Депуатр (59), Джонатан Дэвид (71), Вадис Оджиджа-Офоэ (86), Роман Безус (94) – Эдер Баланта (89)

«Гент»: Томас Камински, Милад Мохаммади, Майкл Нгаду-Нгаджуй, Игорь Пластун, Микаэль Лустиг (Алессио Кастро-Монтес, 61), Элиша Овусу, Вадис Оджиджа-Офоэ (Роман Безус, 88), Свен Кумс, Джонатан Дэвид, Роман Яремчук, Лоран Депуатр (Георгий Квилитая, 65)



«Брюгге»: Симон Миньоле, Симон Дели, Клинтон Мата, Федерико Рикка (Эдуард Соболь, 46), Брандон Мехеле, Ханс Ванакен, Руд Вормер, Матс Ритс (Эдер Баланта, 70), Крепин Дьятта, Эммануэль Бонавентуре, Перси Тау (Шарль Де Кетелар, 35)



Арбитр: Лоуренс Виссер

«Геламко Арена» (Гент, Бельгия)

ГЕНТ - БРЮГГЕ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА