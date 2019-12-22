Гент – Брюгге – 1:1. Видео голов и обзор матча

В матче 20-го тура чемпионата Бельгии «Гент» и «Брюгге» сыграли вничью. Голевую передачу отдал украинец Эдуард Соболь.
Смотрите видео голов и обзор матча «Гент» – «Брюгге» – 1:1.
Видеообзор первого тайма.
ГОЛ! 0:1. Эммануэль Деннис, 57 мин.
ГОЛ! 1:1. Оджиджа-Офоэ, 73 мин.
Видеообзор второго тайма
Лучшие моменты матча Гент - Брюгге
|73'
|ГОЛ ! Мяч забил Вадис Оджиджа-Офое (Гент).
|57'
|ГОЛ ! Мяч забил Бонавентуре Деннис (Брюгге).
Источник — Футбол 1/Футбол 2
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