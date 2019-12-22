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20-й тур
Гент
1:1
Брюгге
22.12.2019, FT   ТВ-трансляция: 

Гент – Брюгге – 1:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 20-го тура чемпионата Бельгии

  • 22.12.2019 18:34
  • 201 просмотр
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Гент – Брюгге – 1:1. Видео голов и обзор матча
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В матче 20-го тура чемпионата Бельгии «Гент» и «Брюгге» сыграли вничью. Голевую передачу отдал украинец Эдуард Соболь.

Смотрите видео голов и обзор матча «Гент»  – «Брюгге» – 1:1.

Видеообзор первого тайма.

ГОЛ! 0:1. Эммануэль Деннис, 57 мин.

ГОЛ! 1:1. Оджиджа-Офоэ, 73 мин.

Видеообзор второго тайма

 

Лучшие моменты матча Гент - Брюгге
73' ГОЛ ! Мяч забил Вадис Оджиджа-Офое (Гент).
57' ГОЛ ! Мяч забил Бонавентуре Деннис (Брюгге).
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Источник — Футбол 1/Футбол 2

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