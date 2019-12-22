ВИДЕО. Соболь отдал результативную передачу за Брюгге

24-летний левый защитник «Брюгге» и сборной Украины Эдуард Соболь, чей контракт принадлежит донецкому «Шахтеру», отметился результативной передачей в поединке 20-го тура чемпионата Бельгии против «Гента» (1:1).
На 57-й минуте матча Соболь точно навесил на Денниса Бонавентуре, который ударом головой открыл счет в поединке.
Источник — Футбол 1/Футбол 2
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