Гент в Льеже вырвал победу у Стандарда

В поединке 21-го тура чемпионата Бельгии «Гент» обыграл «Стандард» со счетом 1:0.



В стартовом составе «Гента» на поле вышли украинцы Игорь Пластун и Роман Яремчук, а Роман Безус пропускал встречу по причине дисквалификации.



Первая половина встречи завершилась без голов, хотя соперники несколько раз угрожали воротам. Был близок к успеху и Яремчук: перед перерывом форвард с разворота из центра штрафной пробил выше цели.



Судьба поединка решилась в конце встречи, когда блестящим ударом Свен Кумс отправил мяч под перекладину. Таким образом, «Гент» как минимум сутки (до матча «Антверпена») будет находиться на второй позиции турнирной таблицы.

Чемпионат Бельгии. 21-й тур.

«Стандард» – «Гент» – 0:1

Свен Кумс (83)

Роман Яремчук (55), Вадис Оджиджа-Офоэ (62), Алессио Кастро-Монтес (88)

«Стандард»: Арно Бодар, Зиньо Ванхёсден, Димитри Лавале (Александар Болевич, 86), Николя Гавори, Мергим Войвода, Константинос Лайфис, Мехди Карсела-Гонсалес, Гойко Цимирот, Поль-Жозе Мпоку, Максим Лестьенн, Дуйе Чоп (Фелипе Авенатти, 63)



«Гент»: Томас Камински, Майкл Нгаду-Нгаджуй, Алессио Кастро-Монтес, Игорь Пластун, Милад Мохаммади, Вадис Оджиджа-Офоэ, Элиша Овусу, Свен Кумс (Микаэль Лустиг, 84), Роман Яремчук (Георгий Квилитая, 68), Джонатан Дэвид, Лоран Депуатр



Арбитр: Брам Ван Дрише

Стадион «Морис Дюфран» (Льеж, Бельгия)

СТАНДАРД - ГЕНТ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА