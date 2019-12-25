ФОТО. Лунин сделал предложение своей девушке

Сегодня вратарь «Вальядолида» Андрей Лунин сделал предложение своей девушке. Она согласилась выйти замуж за голкипера сборной Украины.
Предложение Лунин делал на стадионе «Вальядолида» «Нуэво Хосе Соррилья»:
Неделю назад Лунин дебютировал за «Вальядолид».
Источник — Instagram
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Надо быть оригинальнее
Надо быть оригинальнее
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