ФОТО. Лунин сделал предложение своей девушке

Избранница украинского вратаря ответила согласием

  • 25.12.2019 21:42
  • 4328 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Лунин сделал предложение своей девушке
© instagram.com/lunin_andrey

Сегодня вратарь «Вальядолида» Андрей Лунин сделал предложение своей девушке. Она согласилась выйти замуж за голкипера сборной Украины.

Предложение Лунин делал на стадионе «Вальядолида» «Нуэво Хосе Соррилья»:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si💍❤

Допис, поширений Andrey_Lunin (@lunin_andrey)

Неделю назад Лунин дебютировал за «Вальядолид».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Instagram

(8 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    umnuy
    online
      umnuy, 25.12.2019 23:02
    0
    Что за плагиат.
    Надо быть оригинальнее
    Ссылка
    umnuy
    online
      umnuy, 25.12.2019 23:02
    0
    Что за плагиат.
    Надо быть оригинальнее
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2019 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности