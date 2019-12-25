Лестер попытается подписать защитника Ювентуса

Английский «Лестер Сити» хочет подписать защитника туринского «Ювентуса» Даниэле Ругани.
По данным источника, в настоящее время «лисы» готовят предложение по Даниэле и намерены попытаться приобрести его в зимнее трансферное окно.
В нынешнем сезоне Ругани принял участие лишь в одном матче итальянской Серии А, в котором получил 1 желтую карточку.
Ранее сообщалось, что «Ман Юнайтед» предложит за Мэддисона 90 млн евро.
Источник — Calciomercato
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