Ман Юнайтед предложит за Мэддисона 90 млн евро

«Манчестер Юнайтед» готов заплатить за 23-летнего полузащитника «Лестера» Джеймса Мэддисона 90 млн евро.
По данным источника, трансфер может состояться летом 2020 года. Манкунианский клуб готов сделать полузащитника одним из самых высокооплачиваемых игроков в Премьер-лиге.
В этом сезоне Мэддисон провел 17 матчей за «Лестер» в АПЛ, забил 5 мячей и отдал 4 голевые передачи. Нынешнее соглашение Мэддисона с клубом рассчитано до 2023 года.
Ранее сообщалось, что «Лестер» намерен сохранить Мэддисона.
Источник — Daily Star
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