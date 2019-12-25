Ман Юнайтед предложит за Мэддисона 90 млн евро

«Манчестер Юнайтед» готов заплатить за 23-летнего полузащитника «Лестера» Джеймса Мэддисона 90 млн евро.

По данным источника, трансфер может состояться летом 2020 года. Манкунианский клуб готов сделать полузащитника одним из самых высокооплачиваемых игроков в Премьер-лиге.

В этом сезоне Мэддисон провел 17 матчей за «Лестер» в АПЛ, забил 5 мячей и отдал 4 голевые передачи. Нынешнее соглашение Мэддисона с клубом рассчитано до 2023 года.