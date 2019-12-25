ШЕВЧУК: «Малиновский дорос до Серии А. Он на правильном пути»

Бывший футболист «Шахтера» и сборной Украины Вячеслав Шевчук поделился мнением о полузащитнике итальянской «Аталанты» Руслане Малиновском.

«Успехи в хороших европейских клубах помогли Руслану стать одним из лидеров сборной Украины. Я его помню еще по Шахтеру. Однажды он ездил на бразильский сбор горняков, но тогда полузащитник не проходил в первую команду, однако я видел в нем потенциал и готовность к упорной работе. Малиновский настоящий профессионал. Вот он и дорос до Серии А. Видно, что его адаптация в Аталанте не завершилась, но футболист на правильном пути», - сказал Шевчук.