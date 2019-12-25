ШЕВЧУК: «Малиновский дорос до Серии А. Он на правильном пути»

Специалист – о хавбеке сборной Украины

  • 25.12.2019 18:59
  • 912 просмотров
  • 1 комментарий
ШЕВЧУК: «Малиновский дорос до Серии А. Он на правильном пути»
© Футбол 1/2. Вячеслав Шевчук
Бывший футболист «Шахтера» и сборной Украины Вячеслав Шевчук поделился мнением о полузащитнике итальянской «Аталанты» Руслане Малиновском.
 
«Успехи в хороших европейских клубах помогли Руслану стать одним из лидеров сборной Украины. Я его помню еще по Шахтеру. Однажды он ездил на бразильский сбор горняков, но тогда полузащитник не проходил в первую команду, однако я видел в нем потенциал и готовность к упорной работе. Малиновский настоящий профессионал. Вот он и дорос до Серии А. Видно, что его адаптация в Аталанте не завершилась, но футболист на правильном пути», - сказал Шевчук.
 
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Источник — zbirna.com

(2 голоса)

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Комментарии
    stopor2016
    online
      stopor2016, 25.12.2019 19:00
    0
    "Не той тепер Миргород" ,
    і серія А вже не та ...
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 25.12.2019 19:00
    0
    "Не той тепер Миргород" ,
    і серія А вже не та ...
    Ссылка
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