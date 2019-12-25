InStat: Малиновский - лучший игрок сборной Украины в 2019 году

Хавбек получил наивысший средний балл

  • 25.12.2019 14:32
  • 1358 просмотров
  • 2 комментария
InStat: Малиновский - лучший игрок сборной Украины в 2019 году
© ffu.ua

Согласно подсчетам известного статистического портала InStat, по итогам 10 матчей сборной Украины в 2019 году наивысший средний балл в национальной команде имеет хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский.

Учитывались футболисты, которые провели не менее половины матчей.

Малиновский, отыгравший 9 матчей, набрал средний балл 325, опередив Андрея Пятова (314), Александра Зинченко (295), Евгения Коноплянку (291) и Марлоса (288).

Украина по итогам отбора Евро-2020 уверенно вышла в финальную часть турнира.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — zbirna.com

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    kino
    online
      kino, 25.12.2019 14:45
    0
    То правда.
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 25.12.2019 14:39
    -1
    Он и без статистики был лучшим!!!!!!!!Далее Зинчеко,Степаненко,Миколенко,Матвиенко,П
    ятов,Яремчук
    Ссылка
    kino
    online
      kino, 25.12.2019 14:45
    0
    То правда.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2019 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности