InStat: Малиновский - лучший игрок сборной Украины в 2019 году

Согласно подсчетам известного статистического портала InStat, по итогам 10 матчей сборной Украины в 2019 году наивысший средний балл в национальной команде имеет хавбек «Аталанты» Руслан Малиновский.
Учитывались футболисты, которые провели не менее половины матчей.
Малиновский, отыгравший 9 матчей, набрал средний балл 325, опередив Андрея Пятова (314), Александра Зинченко (295), Евгения Коноплянку (291) и Марлоса (288).
Украина по итогам отбора Евро-2020 уверенно вышла в финальную часть турнира.
Источник — zbirna.com
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ятов,Яремчук
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