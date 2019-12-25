Дмитрий ИВАНИСЕНЯ: «Динамо? Не вижу смысла комментировать слухи»

Украинский хавбек «Зари» счастлив в луганском клубе

  • 25.12.2019 10:48
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Дмитрий ИВАНИСЕНЯ: «Динамо? Не вижу смысла комментировать слухи»
© УАФ. Дмитрий Иванисеня

25-летний украинский полузащитник «Зари» Дмитрий Иванисеня прокомментировал информацию об интересе к своей персоне со стороны киевского «Динамо».

- Наверное не ошибусь, если предположу, что наиболее часто задаваемым вам за последние дней пять был вопрос о якобы заинтересованности в ваших услугах киевского «Динамо». Он вас не утомил?
- Скажу так: на данный момент я нахожусь на отдыхе в Абу-Даби. Мой контракт принадлежит «Заре», и я счастлив в этом клубе находиться. А на те вопросы, которые мне в последнее время задают, отвечаю просто: не вижу смысла комментировать какие-то слухи.

Ранее «Динамо» опровергло интерес к Иванисене.

В текущем сезоне Иванисеня провел за «Зарю» 25 матчей во всех турнирах, где забил один гол.

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Источник — UA-Football

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