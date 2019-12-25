Дмитрий ИВАНИСЕНЯ: «Динамо? Не вижу смысла комментировать слухи»

25-летний украинский полузащитник «Зари» Дмитрий Иванисеня прокомментировал информацию об интересе к своей персоне со стороны киевского «Динамо».

- Наверное не ошибусь, если предположу, что наиболее часто задаваемым вам за последние дней пять был вопрос о якобы заинтересованности в ваших услугах киевского «Динамо». Он вас не утомил?

- Скажу так: на данный момент я нахожусь на отдыхе в Абу-Даби. Мой контракт принадлежит «Заре», и я счастлив в этом клубе находиться. А на те вопросы, которые мне в последнее время задают, отвечаю просто: не вижу смысла комментировать какие-то слухи.

Ранее «Динамо» опровергло интерес к Иванисене.

В текущем сезоне Иванисеня провел за «Зарю» 25 матчей во всех турнирах, где забил один гол.