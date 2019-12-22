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Динамо предложило за Иванисеню €1 миллион и Тымчика

Киевский клуб заинтересован в выкупе контракта хавбека «Зари»

  • 22.12.2019 16:06
  • 2834 просмотра
  • 7 комментариев
Динамо предложило за Иванисеню €1 миллион и Тымчика
© УАФ. Дмитрий Иванисеня

Киевское Динамо сделало предложение в размере €1 миллиона относительно приобретения хавбека луганской «Зари» Дмитрия Иванисени.

«Динамо» уже сделало официальное предложение луганчанам относительно трансфера. Киевский клуб оценил игрока в €1 миллион. Также «Динамо» готово отдать полностью трансферные права на 22-летнего украинского защитника «Зари» Александра Тымчика, который защищает цвета «Зари» на правах аренды.

В текущем сезоне Иванисеня провел за «Зарю» 25 матчей во всех турнирах, где забил один гол.

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Источник — Фан-сайт ФК Заря

(9 голосов)

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Комментарии
    tima fialko
    online
      tima fialko, 22.12.2019 17:19
    0
    Як почуває себе гравець,якого дають "впридачу"?..
    Ссылка
    Михаил Степанов
      Михаил Степанов, 22.12.2019 17:03
    0
    может уже поменять поменять "всех на всех " включая тренерский штаб?
    Ссылка
    Д. Быков
    online
      Д. Быков, 22.12.2019 16:44
    -2
    Ага. Чтобы и этот на допинге спалился, бггггг!
    Ссылка
    Dirkochelo
    online
      Dirkochelo, 22.12.2019 16:43
    0
    Суркис, знов воду мутить, наіпати усіх хоче жопоблок смугастий!
    Ссылка
    ARTA LC
      ARTA LC, 22.12.2019 16:31
    +2
    А вообще лучше нет. Караваев уже "заиграл"...
    Ссылка
    ARTA LC
      ARTA LC, 22.12.2019 16:30
    +1
    2 и + Русина на сезон 20/21
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 22.12.2019 16:27
    +1
    Ну неплохое предложение в принципе!!!!!!
    Ссылка
    ARTA LC
      ARTA LC, 22.12.2019 16:31
    +2
    А вообще лучше нет. Караваев уже "заиграл"...
    Ссылка
    ARTA LC
      ARTA LC, 22.12.2019 16:30
    +1
    2 и + Русина на сезон 20/21
    Ссылка
    ihor7003
    online
      ihor7003, 22.12.2019 16:27
    +1
    Ну неплохое предложение в принципе!!!!!!
    Ссылка
    tima fialko
    online
      tima fialko, 22.12.2019 17:19
    0
    Як почуває себе гравець,якого дають "впридачу"?..
    Ссылка
    Михаил Степанов
      Михаил Степанов, 22.12.2019 17:03
    0
    может уже поменять поменять "всех на всех " включая тренерский штаб?
    Ссылка
    Dirkochelo
    online
      Dirkochelo, 22.12.2019 16:43
    0
    Суркис, знов воду мутить, наіпати усіх хоче жопоблок смугастий!
    Ссылка
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