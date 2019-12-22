Динамо предложило за Иванисеню €1 миллион и Тымчика

Киевское Динамо сделало предложение в размере €1 миллиона относительно приобретения хавбека луганской «Зари» Дмитрия Иванисени.
«Динамо» уже сделало официальное предложение луганчанам относительно трансфера. Киевский клуб оценил игрока в €1 миллион. Также «Динамо» готово отдать полностью трансферные права на 22-летнего украинского защитника «Зари» Александра Тымчика, который защищает цвета «Зари» на правах аренды.
В текущем сезоне Иванисеня провел за «Зарю» 25 матчей во всех турнирах, где забил один гол.
Источник — Фан-сайт ФК Заря
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