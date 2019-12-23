Динамо официально опровергло интерес к Дмитрию Иванисене

«Динамо» на официальном сайте опровергло интерес к центральному полузащитнику «Зари» и сборной Украины Дмитрию Иванисене.
Ранее сообщалось, что киевляне могут приобрести игрока и сделать защитника Александра Тымчика, который выступает в «Заре» на правах аренды, частью сделки.
Однако клуб это отрицает. Цитата: «Динамо» не интересуется полузащитником «Зари» Дмитрием Иванисеней».
Игрок хорошо себе проявил в первой половине сезона УПЛ и получил вызов в сборную Украины.
Ранее «Динамо» объявило о возвращении из аренды Назария Русина.
Источник — ФК Динамо Киев
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А журнашлюхам, которые регулярно делают фейки, большой привет. Горите в аду, черти.
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