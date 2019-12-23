Динамо официально опровергло интерес к Дмитрию Иванисене

Киевскому клубу хавбек «Зари» не нужен

  • 23.12.2019 16:51
  • 1587 просмотров
  • 2 комментария
Динамо официально опровергло интерес к Дмитрию Иванисене
© fcdynamo.kiev.ua

«Динамо» на официальном сайте опровергло интерес к центральному полузащитнику «Зари» и сборной Украины Дмитрию Иванисене.

Ранее сообщалось, что киевляне могут приобрести игрока и сделать защитника Александра Тымчика, который выступает в «Заре» на правах аренды, частью сделки.

Однако клуб это отрицает. Цитата: «Динамо» не интересуется полузащитником «Зари» Дмитрием Иванисеней».

Игрок хорошо себе проявил в первой половине сезона УПЛ и получил вызов в сборную Украины.

Ранее «Динамо» объявило о возвращении из аренды Назария Русина.

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Источник — ФК Динамо Киев

(2 голоса)

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Комментарии
    dd dent
    online
      dd dent, 23.12.2019 17:04
    +1
    Смысла нет никакого дергать игроков зари, покупки и аренда пока что тому подтверждение, если нет никакой тренерской мысли
    Ссылка
    azl
    online
      azl, 23.12.2019 16:54
    +1
    Вот и славно.
    А журнашлюхам, которые регулярно делают фейки, большой привет. Горите в аду, черти.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 23.12.2019 17:04
    +1
    Смысла нет никакого дергать игроков зари, покупки и аренда пока что тому подтверждение, если нет никакой тренерской мысли
    Ссылка
    azl
    online
      azl, 23.12.2019 16:54
    +1
    Вот и славно.
    А журнашлюхам, которые регулярно делают фейки, большой привет. Горите в аду, черти.
    Ссылка
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