Артета огласил свой тренерский штаб в Арсенале

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета огласил состав своего штаба в лондонском клубе

  • 25.12.2019 04:21
  • 163 просмотра
  • 0 комментариев
Артета огласил свой тренерский штаб в Арсенале
© ФК Арсенал. Микель Артета

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета огласил состав своего штаба в лондонском клубе.

Как и ожидалось, помогать Артете будет Фредди Юнгберг, который с минувшего лета был ассистентом Унаи Эмери, а затем стал временно исполняющим обязанности главного тренера, но в этой роли себя не проявил.

Еще одним ассистентом Артеты ожидаемо был назначен Стив Раунд, который исполнял эту роль в «Мидлсбро», «Ньюкасле», «Эвертоне», «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии, а также два года трудился спортивным директором «Астон Виллы».

Третьим ассистентом Микеля становится голландец Альберт Стейвенберг, который ранее помогал Луи Ван Галю в «Манчестер Юнайтед». Прямо сейчас Стейвенберг является и ассистентом главного тренера сборной Уэльса Райана Гиггза. Альберт будет совмещать две этих роли до окончания Евро-2020.

Наконец, в штаб Артеты в качестве второго тренера вратарей (после Сэла Биббо) вошел Иньяки Кана Павон, который до настоящего момента трудился в «Брентфорде».

«Я рад, что рядом со мной будет эта талантливая группа тренеров. Они сочетают в себе опыт и свежее мышление. Совместно с теми талантливыми людьми, которые уже есть в клубе, они станут ключом к нашему возвращению на победный путь», — сообщил Артета.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Fapl.ru

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2019 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности