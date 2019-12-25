Артета огласил свой тренерский штаб в Арсенале

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета огласил состав своего штаба в лондонском клубе.
Как и ожидалось, помогать Артете будет Фредди Юнгберг, который с минувшего лета был ассистентом Унаи Эмери, а затем стал временно исполняющим обязанности главного тренера, но в этой роли себя не проявил.
Еще одним ассистентом Артеты ожидаемо был назначен Стив Раунд, который исполнял эту роль в «Мидлсбро», «Ньюкасле», «Эвертоне», «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии, а также два года трудился спортивным директором «Астон Виллы».
Третьим ассистентом Микеля становится голландец Альберт Стейвенберг, который ранее помогал Луи Ван Галю в «Манчестер Юнайтед». Прямо сейчас Стейвенберг является и ассистентом главного тренера сборной Уэльса Райана Гиггза. Альберт будет совмещать две этих роли до окончания Евро-2020.
Наконец, в штаб Артеты в качестве второго тренера вратарей (после Сэла Биббо) вошел Иньяки Кана Павон, который до настоящего момента трудился в «Брентфорде».
«Я рад, что рядом со мной будет эта талантливая группа тренеров. Они сочетают в себе опыт и свежее мышление. Совместно с теми талантливыми людьми, которые уже есть в клубе, они станут ключом к нашему возвращению на победный путь», — сообщил Артета.
Источник — Fapl.ru
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