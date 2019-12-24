Юнгберг войдет в тренерский штаб Микеля Артеты

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета заявил, что бывший и.о. наставника Фредрик Юнгберг войдет в его штаб.
«Я говорил с Фредди после игры с «Эвертоном». Я рассказал ему о своей идее и о людях, которых я хотел бы привлечь для формирования своего тренерского штаба, об их ролях и обязанностях каждого из них. Я хотел знать, что он чувствует, что у него на уме, каковы его ожидания. Мы поговорили и приняли решение, что самое лучшее для него - это остаться с нами.
Я думаю, что он может быть очень полезным. Считаю, что он знает игроков, он знает ситуацию, он знает историю команды, а также его понимание игры действительно поможет нам стать лучше. Теперь мы начнем новую главу с новыми идеями, новыми способами. У меня сложилось очень хорошее впечатление. Он готов помочь. Он был очень позитивен», - сказал Артета.
Напомним, что Артета возглавил «Арсенал» 20 декабря, он заключил контракт на 3,5 года с клубом.
Источник — The Telegraph
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