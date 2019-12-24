По пути Русина

Вряд ли возвращение в «Динамо» нападающего Назария Русина следует считать началом озвученной всеми и вся пресловутой кадровой чистки. Скорее всего, этот камбэк следует считать элементарной необходимостью. Если хотите, оперативным латанием дыр. Ведь уже понятно, что перспектив по-настоящему заиграть в Киеве у Соля практически нет. Равно как и у Родригеша. У каждого – свои причины и тараканы, но итог одинаково предсказуемый и плачевный. Да и с Бесединым непонятно, как разрешится история.

Поэтому все правильно: с кем-то же надо играть в атаке. Вот «Динамо» и воспользовалось лазейкой в арендном договоре с «Зарей», вернув Русина, не дожидаясь конца сезона.

Похоже, на этом процесс возврата динамовских «арендников» и закончится. В смысле, в зимнее трансферное окно. Однако уже летом в киевский клуб могут вернуться сразу несколько футболистов, принадлежащих «Динамо», но играющих на правах аренды в других командах. Пользуясь подходящим случаем, мы попытались оценить перспективы войти в одну реку дважды всех уже бывших «коллег по несчастью» Назария Русина.

Богдан ЛЕДНЕВ, «Заря»

ФК Заря. Богдан Леднев

Арендное соглашение с луганским клубом у Богдана истекает летом следующего года. Атакующий полузащитник наверняка доиграет нынешний сезон в команде Скрипника, а вот следующий должен начать в «Динамо». За время, проведенное в «Заре», Леднев успел заметно возмужать как игрок креативного плана. К тому же, он прибавил в результативности, в умении исполнять стандарты. Руководство киевского клуба уже заявило, что вернет этого игрока. Очень кстати. Он заслужил на свой шанс. Тем более, если Цыганков таки захочет уйти из «Динамо»…

Александр ТЫМЧИК, «Заря»

ФК Заря. Александр Тымчик

И этот парень заметно окреп в «Заре», где выступает уже два года. Его родная позиция – правый защитник. Однако он не ограничивает свой арсенал сугубо оборонительными функциями, а часто подключается к атакам. Тымчик – своего рода клон еще одного бывшего игрока «Зари» – Караваева. И по этому футболисту есть официальная информация, что он вернется в «Динамо» по окончании нынешнего сезона. Стало быть, Кендзере действительно укажут на дверь? А как быть тогда с перспективами Никиты Кравченко? В общем, по поводу Тымчика нет такой уверенности, как по поводу Леднева. Но точно будет интересно.

Роман ВАНТУХ, «Александрия»

Первую часть сезона защитник провел в «Олимпике», а вот вторую его часть будет защищать цвета «Александрии». Об этом поведал наставник александрийской команды Владимир Шаран. Правда, пока что не очень понятно, на каких условиях Роман будет выступать в составе бронзового призера минувшего чемпионата: или в аренде, или заключит полноценный контракт. Но, как бы то ни было, у этого футболиста все равно минимальные шансы вернуться в «Динамо», так как на его родной позиции выступает Миколенко.

Владислав ДУБИНЧАК, «Карпаты»

Еще один футболист, пребывающий в тени Миколенко. Влад является игроком основного состава «Карпат», практически незаменимым, но неказистая игра львовской команды и еще более непритязательное место в турнирной таблице намекают о том, что к Дубинчаку в том числе могут быть претензии с точки зрения надежности. Его аренда истекает летом следующего года, и, судя по всему, возвращать в «Динамо» его не собираются…

Владислав СУПРЯГА , «Днепр-1»

ФК Днепр-1. Владислав Супряга

Видится, что талантливому форварду места в нынешнем «Динамо» не будет. Даже летом, когда истечет его арендное соглашение с днепрянами, он, скорее всего, либо останется в команде Михайленко, либо уйдет еще куда-то на подобных условиях. Но продавать его «Динамо» вряд ли будет – такая «корова» нужна самому. Если не сейчас, то в будущем.

Сергей БУЛЕЦА, «Днепр-1»

Булеца неплохо смотрелся в «Днепре-1», был игроком не только основы, но и своего рода определял игру в полузащите. Но под конец первой части сезона как-то потух. Однако обязательно нужно делать скидку на его нежный возраст. И на не самый высокий уровень его нынешней команды, в которой попросту не на кого равняться. Но Булеца отнюдь не ниже классом тех полузащитников, которые есть сейчас в «Динамо». К тому же, Сергей может играть и на правом, и на левом фланге полузащиты. Да и в центре тоже. Чтобы не пересидел, не потерял эмоции и мотивацию, летом нужно возвращаться в Киев.

Евгений СМИРНЫЙ, «Колос»

21-летний полузащитник в команде Костышина играет заметную роль. Евгений выступает практически без замен, застолбил за собой место в центре полузащиты. Он и пасы раздает, и сам забивает. Кажется, что он ожил в «Колосе». Учитывая его редкую почти до «библиографической» степени позицию для нынешнего «Динамо» - диспетчера, разыгрывающего, было бы интересно посмотреть его в «Динамо». Хотя, если честно, вряд ли его вернут в родные пенаты следующим летом…

Ахмед АЛИБЕКОВ, «Слован», Чехия

ФК Слован. Ахмед Алибеков

С одной стороны, желание игрока поменять скамью для запасных в «Динамо» на возможность получить больше игровой практики можно только приветствовать. Однако в чемпионате Чехии Ахмед играет лишь по большим «праздникам». Наверное, для него было бы лучше выступать все же в чемпионате Украины, где у него было бы больше практики, да и был бы на виду. Но он избрал другой путь. Имеет право. Но шансов на полноценный возврат в «Динамо» имеет откровенно немного.

Алан АУССИ, «Слован», Чехия

Аусси, одноклубник Алибекова по «Словану», имеет еще меньше игрового времени. Точнее, он его не имеет вообще. 18-летний защитник играет за молодежную команду. О перспективах вернуться и заиграть в «Динамо» говорить рано. Хотя бы в силу возраста. И, скорее всего, следующим летом Алан уйдет в следующую аренду. Но отрекаться от этого игрока киевлянам не стоит. Хотя бы потому, что хороших центральных защитников в команде откровенно мало.

Никита КОРЗУН, «Вилафранкенсе», Португалия

Его приход в «Динамо» был скорее авансом для белорусского опорника, нежели необходимостью для команды. Он не заиграл, хотя определенные шансы и имел. Сейчас коротает время во втором по статусу португальском дивизионе. Скорее всего, в подобных коллективах он и будет отрабатывать до конца свой контракт с киевским клубом. В «Динамо» на него не рассчитывают.

Дерлис ГОНСАЛЕС, «Сантос», Бразилия

ФК Сантос. Дерлис Гонсалес

А вот на Дерлиса в «Динамо» рассчитывали. Футболист он неплохой, скоростной и техничный. Но сложный по характеру. Да и играть в Украине не горит желанием. Контракт с «бело-синими» у него актуальный еще полгода, как и аренда в бразильском клубе. Так что в «Динамо» он уже не вернется. Но не очень-то и хотелось.

Валерий ВАСИЛЕНКО