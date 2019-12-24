Николай БАЛАКИН: «Я был готов остановить матч Шахтер — Динамо»

Арбитр поединка 14-го тура УПЛ прокомментировал расистский скандал

  • 24.12.2019 11:24
  • 2342 просмотра
  • 5 комментариев
Николай БАЛАКИН: «Я был готов остановить матч Шахтер — Динамо»
© ФК Шахтер Донецк. Николай Балакин

Украинский арбитр Николай Балакин поделился подробностями расистского скандала во время поединка 14-го тура УПЛ «Шахтер» — «Динамо» (1:0).

– Вы судили матч «Шахтер» — «Динамо», который закончился расистским скандалом. Как все происходило на поле?
– Было нарушение правил со стороны Дентиньо против Бущана. Показал бразильцу желтую карточку. Мне еще отец всегда говорил, когда ты на поле, то даже не слышишь, что кричат трибуны. Ты все время в игре. И Дентиньо говорит мне: «Послушай, что они кричат. Они меня обижают». Я прислушиваюсь — и слышу обезьяньи крики. Спрашиваю своих помощников: «Вы тоже это слышите?». Говорят, что да. Пошел к четвертому арбитру, чтобы срочно сделать объявление по стадиону. Такого быть не должно.

Потом Тайсон нарушил правила против Шабанова. Я дал свисток. Артем лежал, подошел к нему и спросил, нужна ли помощь врачей. Слышу, что с трибун снова кричат. Тайсон выбивает мяч и показывает то, что он показал (средний палец — прим. ред.). Ну, думаю, началось. Вроде все было под контролем.

Мы поступили по циркуляру УЕФА по борьбе с расизмом. Считаю, что все правильно сделали. Единственное, что мне не надо было вести Тайсона на дальнюю сторону и показывать ему там красную карточку. Надо было сделать это возле технической зоны.

Когда я увел команды с поля в подтрибунное помещение, то позвал двух тренеров и капитанов. Сказал: «Вы видите, что происходит. Я остановлю игру, если это продолжится». Был готов принять такое решение. Подошел к Цыганкову и Бущану. Говорю: «Вас уважают болельщики, поговорите с ними. Это неправильно, что они делают». Игроки пообщались с фанатами — криков больше не было.

Все, кто находился на поле, понимали, что произошло. Потом начали говорить, что ничего не было, или о совах — это несерьезно. Игроки «Динамо» успокаивали Тайсона. Почему они это делали? Потому что все видели и понимали.

– Красная карточка Тайсону по делу?
– Да. Объяснил ему, что все понимаю, но есть правила, которые я не могу обойти. Подошел к Каштру и Срне, тоже объяснил им свое решение. Они меня поняли. Надеюсь, больше у нас таких ситуаций в матчах не повторится.

Мой близкий друг детства когда-то был в одной из фирм «Динамо». Говорит, что раньше такого не было.

– Что подумали, когда получили назначение на матч «Шахтер» — «Динамо»?
– Что это опечатка. Думал, что сейчас ее исправят. А потом начали звонить коллеги. Я даже трубку ни от кого не брал. Только отцу позвонил и сказал жене.

Целую ночь вообще не спал — не мог уснуть. А потом мы начали готовиться к игре, смотрели ситуации, которые были в предыдущих матча.

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Источник — Трибуна

(7 голосов)

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Комментарии
    Юрий Карпенко
      Юрий Карпенко, 24.12.2019 12:16
    0
    Александр Томм, 24.12.2019 12:09
    При чём здесь это? Речь идёт об игре Днепр-1 - Александрия, где Балакин на ровном месте сделал Александрии результат, за что еще и высокую оценку получил... Это позор
    Любой арбитр может начудить, не надо тут искать кота в мешке и думать что все куплено
    Ссылка
    Александр Томм
    online
      Александр Томм, 24.12.2019 12:09
    0
    Юрий Карпенко, 24.12.2019 11:49
    Ты чудик, ты хоть сам раз судил матч ты хоть знаешь что это такое вообще когда тебя весь матч матами поливают и угрожают физической расправой, пиз.. вы все хорошы
    При чём здесь это? Речь идёт об игре Днепр-1 - Александрия, где Балакин на ровном месте сделал Александрии результат, за что еще и высокую оценку получил... Это позор
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 24.12.2019 12:06
    +1

    это ж сколько после матча он " правильную версию" cобытий заучивал
    а история с Дентиньйой как диалог из фильма ДМБ:
    - Слышишь крики обезьян ?
    - нет
    - А они есть
    Ссылка
    Юрий Карпенко
      Юрий Карпенко, 24.12.2019 11:49
    -1
    I love my country, 24.12.2019 11:45
    О, гондоша продажна (це я про суддю). Чмошник на балі за лаве від Олександрії??
    Ты чудик, ты хоть сам раз судил матч ты хоть знаешь что это такое вообще когда тебя весь матч матами поливают и угрожают физической расправой, пиз.. вы все хорошы
    Ссылка
    I love my country
    I love my country, 24.12.2019 11:45
    +1
    О, гондоша продажна (це я про суддю). Чмошник на балі за лаве від Олександрії??
    Ссылка
    jekаfunny
    online
      jekаfunny, 24.12.2019 12:06
    +1

    это ж сколько после матча он " правильную версию" cобытий заучивал
    а история с Дентиньйой как диалог из фильма ДМБ:
    - Слышишь крики обезьян ?
    - нет
    - А они есть
    Ссылка
    I love my country
    I love my country, 24.12.2019 11:45
    +1
    О, гондоша продажна (це я про суддю). Чмошник на балі за лаве від Олександрії??
    Ссылка
    Юрий Карпенко
      Юрий Карпенко, 24.12.2019 12:16
    0
    Александр Томм, 24.12.2019 12:09
    При чём здесь это? Речь идёт об игре Днепр-1 - Александрия, где Балакин на ровном месте сделал Александрии результат, за что еще и высокую оценку получил... Это позор
    Любой арбитр может начудить, не надо тут искать кота в мешке и думать что все куплено
    Ссылка
    Александр Томм
    online
      Александр Томм, 24.12.2019 12:09
    0
    Юрий Карпенко, 24.12.2019 11:49
    Ты чудик, ты хоть сам раз судил матч ты хоть знаешь что это такое вообще когда тебя весь матч матами поливают и угрожают физической расправой, пиз.. вы все хорошы
    При чём здесь это? Речь идёт об игре Днепр-1 - Александрия, где Балакин на ровном месте сделал Александрии результат, за что еще и высокую оценку получил... Это позор
    Ссылка
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